باكستان تُعلن إسقاط طائرة هندية ثالثة ومسيرة



القاهرة- مصراوي

قالت مصادر أمنية وحكومية باكستانية لـ "سي إن إن"، إن باكستان أسقطت طائرة هندية ثالثة.

وأوضح مصدر استخباراتي باكستاني رفيع المستوى، أن 3طائرات هندية تم إسقاطها في مواقع "داخل الأراضي الهندية"، بالإضافة إلى طائرة مسيرة.

وأكد مصدر حكومي باكستاني رفيع المستوى لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن 3 طائرات وطائرة مسيرة تم إسقاطها.

وأعلنت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن متحدث عسكري باكستاني، مقتل 8 باكستانيين وإصابة 35 وفقدان 2 إثر القصف الهندي.

وأكد مسؤول بالشرطة الهندية، استمرار القصف عبر معظم خط وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير المتنازع عليها.

وفي إطار ذلك، أعلنت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن شركة سبايس جيت الهندية للطيران، إغلاق مطارات في أجزاء من شمال البلاد بسبب الوضع الراهن.

وكانت متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، أعلن تأجيل الرحلات التي لم تقلع بعد.

فيما قال وزير الإعلام الباكستاني عطاالله تارا، إن الهند وجهت بإقدامها على تنفيذ هجمات جبانة ضد المدنيين الأبرياء والمساجد في باكستان إهانة لكرامة الأمة.