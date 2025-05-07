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الأمم المتحدة تدعو للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس بين الهند وباكستان

01:48 ص الأربعاء 07 مايو 2025

الحرب بين الهند وباكستان

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وكالات

نقلت وكالة "رويترز"، للأنباء عن متحدث باسم الأمم المتحدة قوله، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش، يدعو لأقصى درجات ضبط النفس العسكري بين الهند وباكستان.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن جوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهند العسكرية عبر خط المراقبة والحدود الدولية.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، نقلا عن مصادر، أن الجيشين الهندي والباكستاني يتبادلان قصفا عنيفا في 3 مناطق حدودية في كشمير.

ونقلت الوكالة عن وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، قوله إن جميع الأهداف التي قصفتها الهند كانت مناطق مدنية وليست معسكرات تابعة للمسلحين.

وأضاف أن الصواريخ أُطلقت من المجال الجوي الهندي، مشددا على أن مزاعم نيودلهي بشأن استهداف معسكرات إرهابية غير صحيحة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين جراء القصف الهندي، مشيرا إلى أن الرد الباكستاني على هذا الهجوم الصاروخي قيد الإعداد، وأن المسجدين على الأقل تعرضا للاستهداف خلال العملية.

وأضاف الجيش الباكستاني أن الرد هذه المرة سيكون شاملاً وحازماً، فيما اتهمت الهند باكستان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مجدداً في ولاية جامو وكشمير.

وفي بيان نقله الإعلام البريطاني عن الجيش الهندي، أوضح أن قواته نفذت عملية ضد ما وصفته بالبنية التحتية الإرهابية في باكستان ومنطقة جامو وكشمير، مستهدفة تسعة مواقع باكستانية، مع التأكيد على أن القصف لم يطال منشآت عسكرية باكستانية

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