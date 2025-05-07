باكستان: الهند انتهكت سيادتنا باستخدام أسلحة بعيدة المدى من داخل مجالها الجوي



وكالات

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن الهند انتهكت سيادة باكستان باستخدام أسلحة بعيدة المدى من داخل المجال الجوي الهندي، معربة عن إدانتها الشديدة أفعال الهند.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية، بانعقاد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي عقب التصعيد الهندي.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن الجيش الهندي العدو شن هجوما جبانا على 5 مواقع في باكستان ويجري الرد عليه بكل قوة.

وأكد شريف، أن باكستان لديه كامل الحق في الرد بقوة على العدوان العسكري من جانب الهند، مشددا على أن الأمة بأكملها تقف إلى جانب قواتها المسلحة ومعنويات الشعب في أعلى درجاتها.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني، أن الشعب والجيش يعرفان كيف يواجهان العدو ولن يسمحا له أبدا بتحقيق أهدافه الخبيثة.

وقال شريف، إن الجيش الباكستاني يرد على الهجمات الهندية، بينما لم يفصح عن أيّة تفاصيل تتعلق بالرد وكيفيته.

وأعلن رئيس وزراء إقليم البنجاب الباكستاني، حالة الطوارئ في الإقليم وتأهب المستشفيات وقوات الأمن، في أعقاب الهجوم الصاروخي الهندي على البلاد.

وكشفت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، أن جميع الأهداف التي ضربتها الهند مناطق مدنية وليست معسكرات للمسلحين.

وأشار آصف، إلى أن الهند أطلقت صواريخ من مجالها الجوي، مؤكدا أن ادعاء الهند أنها استهدفت معسكرات للإرهابيين كاذب.

وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين في الهجوم الهندي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الباكستاني، ان رد إسلام آباد على الهجوم الصاروخي الهندي قيد التحضير، موضحا أن مسجدين على الأقل استُهدفا في الهجوم الهندي.

وشدد الجيش الباكستاني، على أن الهند ستتلقى الآن ردا شاملا وحازما.

اتهم الجيش الهندي، باكستان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في ولاية جامو وكشمير من جديد.

وقالت وكالة "الأنباء البريطانية نقلا عن بيان للجيش الهندي، إنه أطلق عملية تستهدف البنية التحتية الإرهابية في باكستان ومنطقة جامو وكشمير وقصف 9 مواقع باكستانية.

وأكد الجيش الهندي، أنه لم يستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية، مضيفا في منشور على "إكس" "تم تحقيق العدالة".

وذكرت الحكومة الهندية في بيان، الثلاثاء، أن الهجوم على باكستان أظهر انضباطا كبيرا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ.

وأوضحت الحكومة الهندية، أن تحركاتها كانت مركزة ومحسوبة ولا تنطوي على تصعيد.

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن متحدث عسكري باكستاني، إن الهند هاجمت منذ قليل باكستان في 3 مواقع بصواريخ، مؤكدا أن باكستان سترد على هجمات الهند.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الباكستاني، أنه لم تدخل أي طائرة هندية المجال الجوي الباكستاني.

وأعلنت "رويترز" نقلا عن متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، تأجيل الرحلات التي لم تقلع بعد.

وأكد مصدر أمني باكستاني، مقتل طفل على الأقل وإصابة اثنين آخرين في هجوم قرب بيشاور.