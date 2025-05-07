أول زيارة له.. الرئيس السوري يلتقي ماكرون اليوم في باريس



وكالات

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس اليوم الأربعاء.

وأضافت الرئاسة في بيان، أن ماكرون سيؤكد خلال الاجتماع دعم فرنسا لبناء سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم جميع مكونات المجتمع السوري.

ومن المتوقع أن تتناول هذه الزيارة، وهي الأولى للشرع إلى دولة أوروبية منذ الإطاحة ببشار الأسد، عدة تحديات أمنية تواجهها الحكومة السورية الجديدة، مع التركيز بشكل خاص على الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سيادة سوريا.

وتلقى الشرع في فبراير دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا، وفقا لما ذكرته العربية.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الإعلام، أن الرئيس أحمد الشرع يزور فرنسا الأربعاء، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تشمل عددا من القضايا الثنائية والإقليمية.

وأضاف المصدر: "تأتي مسألة إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي والتنمية في سوريا في مقدمة القضايا التي ستركز عليها المباحثات، ولاسيما في مجالات الطاقة وقطاع الطيران.



وأكد المصدر: "أن المباحثات تشمل أيضاً ملفات مهمة، أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخاصة لبنان".

وأضاف المصدر السوري: "أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة كونها الأولى إلى دولة أوروبية بعد سقوط النظام البائد، بما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها".

وعُين الشرع في يناير رئيسا انتقاليا وتعهد بتشكيل حكومة انتقالية شاملة تعيد بناء المؤسسات العامة المنهارة وتدير البلاد لحين إجراء الانتخابات، التي قال إنها قد تحتاج إلى ما يصل إلى خمس سنوات.

وصعدت إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا منذ أن أطاحت قوات المعارضة بالأسد في ديسمبر، إذ تنفذ عمليات قصف في مختلف أنحاء البلاد ودخلت قواتها البرية منطقة واقعة في جنوب غرب سوريا.