الهند تستهدف مسجدًا في باكستان وتصيب 12 مدنيًا بداخله

وكالات

أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة الباكستانية، لواء أحمد شريف شودري، أن الهند شنت ضربة صاروخية جبانة على خمسة مواقع داخل الأراضي الباكستانية، طالت مناطق مدنية ومساجد، وأسفرت عن استشهاد مدنيَين وإصابة آخرين.

أكّد “آي إس بي آر” أن المواقع التي استهدفتها الهند شملت كلاً من كوتلي، أحمدبور الشرقية (بمحافظة بهاولبور)، مظفر أباد، باغ، ومريديكي.

وفيما يتعلق بالخسائر المدنية في كوتلي استشهد مدنيان، بينما سجّلت الإصابات في أحمدبور الشرقية 12 جريحًا، بينهم نساء وأطفال، جرّاء استهداف مسجد "سبحان الله".

ومن جهته وجّه اللواء شودري تحذيرًا بأن “باكستان سترد في الزمان والمكان اللذين تختارهما بنفسها”، مشدّدًا على أنّ “العدوان لن يمر دون حساب".

يذكر أن التوتر زاد بين البلدين منذ 22 أبريل بعد مقتل 26 سائحًا هنديًّا في منطقة بَهَالْغَام بموجب ادعاء “جبهة المقاومة” (TRF)، ثم تبادل الضربات الجوية في 2019 عقب هجوم على جنود هنود.

تجدد هذه الهجمات المواجهة المتكررة بين الجارين النوويين، حيث يدّعي كل طرف سيطرته الشرعية على منطقة كشمير المتنازع عليها، وتستمر التوترات في تصاعد متسارع.