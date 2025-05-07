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ترامب: لا أخطط لزيارة إسرائيل خلال جولتي بالشرق الأوسط

12:33 ص الأربعاء 07 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أكد لرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتزم زيارة إسرائيل خلال جولتي بالشرق الأوسط.

وأشار ترامب، إلى أنه يتحدث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن كثير من الأمور الآن وهو وقت حاسم بالنسبة لإيران، موضحا أن عدد الأسرى الأحياء في غزة انخفض إلى 21.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيكون لديه إعلان كبير للغاية قبل زيارته للشرق الأوسط.

وأعلن ترامب، أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى السعودية والإمارات وقطر.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله، إنه لا جدوى حاليا من زيارة ترامب إسرائيل.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين تحدثوا لأكسيوس، فإن الحرب على قطاع غزة هي السبب في عدم شمول إسرائيل ضمن جولة الرئيس الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للقيام بما يراه مناسبا.

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