وكالات



أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين في الهجوم الهندي الأخير الذي شنه الجيش الهندي على مواقع في باكستان.



وفي السياق نفسه، أفادت وكالة "رويترز" البريطانية نقلاً عن وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، بأن جميع الأهداف التي استهدفتها الهند كانت مناطق مدنية، وليست معسكرات للمسلحين، موضحًا أن الصواريخ الهندية أُطلقت من داخل المجال الجوي الهندي، وأن مزاعم الهند بشأن استهدافها معسكرات للإرهابيين غير صحيحة.



كما نقلت وكالة الأنباء البريطانية عن الجيش الهندي أنه نفذ عملية ضد بنية تحتية إرهابية في باكستان ومنطقة جامو وكشمير، استهدفت خلالها تسعة مواقع باكستانية، مؤكداً أنه لم يهاجم أية منشآت عسكرية، مضيفًا عبر منشور على "إكس": "تم تحقيق العدالة".



وفي بيان رسمي، قالت الحكومة الهندية إن الهجوم أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وآلية التنفيذ، مشيرة إلى أن تحركاتها كانت دقيقة ومدروسة، دون أن تُشكل تصعيدًا للوضع.