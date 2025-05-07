بالفيديو.. المشاهد الأولى للهجوم الهندي على مواقع في باكستان

وكالات:

أظهرت لقطات مصورة مساء اليوم الثلاثاء، اللحظات الأولى للهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الهندية على 9 مواقع في أراضي باكستان.

واتهم الجيش الهندي، باكستان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في ولاية جامو وكشمير من جديد.

ونقلت وكالة "الأنباء البريطانية عن الجيش الهندي، أنه أطلق عملية تستهدف البنية التحتية الإرهابية في باكستان ومنطقة جامو وكشمير وقصف 9 مواقع باكستانية، مؤكدًا أنه لم يستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية، مضيفا في منشور على "إكس" "تم تحقيق العدالة".

وذكرت الحكومة الهندية في بيان، اليوم، أن الهجوم على باكستان أظهر انضباطا كبيرا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ، موضحًة أن تحركاتها كانت مركزة ومحسوبة ولا تنطوي على تصعيد.

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن متحدث عسكري باكستاني، إن الهند هاجمت منذ قليل باكستان في 3 مواقع بصواريخ، مؤكدا أن باكستان سترد على هجمات الهند، مشيرًا إلى أنه لم تدخل أي طائرة هندية المجال الجوي الباكستاني.

وأسفر الحادث عن مقتل طفل على الأقل وإصابة اثنين آخرين في هجوم قرب بيشاور، حسب ما أكد مصدر أمني باكستاني.

يذكر أن التوترات بين الجارتين النوويتين تجددت بعد هجوم إرهابي أدى إلى مقتل 26 سائحا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وحمّلت الهند، باكستان المسؤولية عن الحادث وتعهدت بالرد عليه، لتتخذ لاحقا إجراءات تصعيدية تضمنت طرد دبلوماسيين وإغلاق معبر حدودي، فضلا عن تعليق العمل باتفاقية "نهر السند" التي تنظم عملية تقاسم مياه النهر العابر للحدود بين البلدين.