الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ

وكالات

قالت الحكومة الهندية في بيان، الثلاثاء، إن الهجوم على باكستان أظهر انضباطا كبيرا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ.

وأوضحت الحكومة الهندية، أن تحركاتها كانت مركزة ومحسوبة ولا تنطوي على تصعيد.

وقالت وكالة "الأنباء البريطانية نقلا عن بيان للجيش الهندي، إنه أطلق عملية تستهدف البنية التحتية الإرهابية في باكستان ومنطقة جامو وكشمير وقصف 9 مواقع باكستانية.

وأكد الجيش الهندي، أنه لم يستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية، مضيفا في منشور على "إكس" "تم تحقيق العدالة".

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن متحدث عسكري باكستاني، إن الهند هاجمت منذ قليل باكستان في 3 مواقع بصواريخ، مؤكدا أن باكستان سترد على هجمات الهند.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الباكستاني، أنه لم تدخل أي طائرة هندية المجال الجوي الباكستاني.

وأعلنت "رويترز" نقلا عن متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، تأجيل الرحلات التي لم تقلع بعد.

وأكد مصدر أمني باكستاني، مقتل طفل على الأقل وإصابة اثنين آخرين في هجوم قرب بيشاور.

كانت "رويترز" أفادت بسماع دوي عدة انفجارات قرب مدينة مظفر آباد في منطقة كشمير الباكستانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الباكستاني في بيان، مقتل 7 عسكريين في هجوم إرهابي استهدف سيارتهم بعبوة ناسفة في منطقة ماش بمنطقة كوتشي.

واتهم الجيش الباكستاني، جماعة "جيش تحرير بلوش" التي وصفها بأنه "وكيل هندي".

وأشار البيان، إلى أنه الجيش الباكستاني تقوم بإجراء عملية تطهير للمنطقة للقضاء على أي إرهابي متواجد فيها، لافتة إلى أنه سيتم تقديم منفّذي الهجوم إلى العدالة.

وأكد البيان، على أن الجيش الباكستاني والأمة عازمين على إحباط محاولات تخريب السلام والاستقرار والتقدم في بلوشستان، كما أن تضحيات الجنود الشجعان من هذا القبيل تعزز من عزيمتهم.

وأوضح الجيش الباكستاني: "أن المخططات الشريرة للهند ووكلائها العاملين على الأراضي الباكستانية سوف يتم هزيمتها على يد قوات الأمن الشجاعة ووكالات إنفاذ القانون والأمة الشجاعة في باكستان، إن شاء الله".