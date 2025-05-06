سوريا.. القبض على "الطبيب السفاح" الذي حول مستشفى تشرين إلى مسلخ بشري

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مديرية أمن دمشق ألقت القبض على الطبيب "بسام يوسف سلمان علي"، الذي كان يعمل ضمن الكادر الطبي في مشفى تشرين العسكري خلال سنوات حكم بشار الأسد والتي وصفتها بـ"حقبة النظام البائد".

وبحسب بيان الوزارة، فإن الطبيب هو أحد المتورطين الرئيسيين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين داخل المشفى، حيث حوله إلى "مسلخ بشري" حسب وصفه، كما أنه شارك في تعذيب وقتل المعتقلين، إضافة لتورطه في تجارة الأعضاء البشرية وابتزاز ذوي الضحايا.

وأشار إلى أن الطبيب قام بتصفية عدد من المعتقلين عبر حقنهم بمواد سامة، في مخالفة فاضحة للأخلاقيات الطبية والإنسانية.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف المزيد من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها المتهم، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القوانين النافذة.