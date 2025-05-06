الإليزيه: الرئيس السوري الجديد يلتقي ماكرون في باريس

(د ب أ)

أعلنت قصر الإليزيه في فرنسا اليوم الثلاثاء، ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس غدا الأربعاء في أول زيارة له إلى أوروبا، على الرغم من أن الشرع لا يزال مدرجا على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقال قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء إن ماكرون سيؤكد مرة أخرى دعم فرنسا لإقامة سوريا جديدة حرة ومستقرة وذات سيادة، تحترم جميع مكونات المجتمع السوري.

من جهة اخرى ، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الإعلام أن "الرئيس أحمد الشرع يزور فرنسا يوم غد الأربعاء، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تشمل عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية.

وأضاف المصدر "تأتي مسألة إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي والتنمية في سوريا في مقدمة القضايا التي ستركز عليها المباحثات، ولاسيما في مجالات الطاقة وقطاع الطيران.

وأكد المصدر أن "المباحثات تشمل أيضاً ملفات مهمة، أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخاصة لبنان".

وأضاف المصدر السوري " أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة كونها الأولى إلى دولة أوروبية بعد سقوط النظام البائد، بما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها".

وكان الشرع قد تلقى دعوة من ماكرون في السادس من فبراير الماضي لزيارة فرنسا.