الحكومة بغزة: 74 شهيدًا ومصابًا بقصف إسرائيلي على مدرسة تابعة للأونروا

وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء، إن مجزرة مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وأسفرت عن استشهاد 22 وإصابة 52 تعد امتدادا للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح الإعلام الحكومي بغزة، أن عدد مراكز الإيواء والنزوح التي تعرضت للقصف بلغت 234 مركزا حتى الآن.

وأفادت مصادر فلسطينية، الثلاثاء، بأن قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة أبوهميسة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إن هناك ضحايا لا يزالون تحت الأنقاض في القصف الإسرائيلي على مخيم البريج، لافتا إلى أن معظم المصابين في القصف على مخيم البريج حالتهم حرجة.

وأكد المتحدث في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الوضع كارثي بالمستشفى جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في البريج، موضحا أن الطواقم الطبية تفاضل بين الجرحى بحسب حالتهم بسبب نقص الإمكانات الطبية.

وذكر المتحدث، أنه لا توجد أدوية كافية بغرف العمليات للتعامل مع العدد الكبير من الضحايا.