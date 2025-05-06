لقاء سري بين شخصيات سورية وإسرائيلية في مدينة أوروبية.. صحيفة عبرية تكشف الكواليس

وكالات



كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن عقد لقاء سري جمع خمسة أكاديميين ورجال أعمال سوريين مع اثنين إسرائيليين داخل منزل خاص بإحدى العواصم الأوروبية، في جلسة هي الأولى من نوعها بين الجانبين وجهاً لوجه.



وأوضحت الصحيفة أن الوفد الإسرائيلي أبدى دهشته من مدى اطلاع نظرائه السوريين على الشأن الإسرائيلي، وهو اطلاع استند إلى متابعة الإعلام العبري وترجمات الصحافة الإسرائيلية، كما أظهر الجانب السوري اهتماماً واضحاً بالتعرف على رؤى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمنية.



ووفقاً لما نقلته "يديعوت أحرونوت"، فقد أعرب السوريون عن حيرتهم إزاء مستقبل بلادهم، مؤكدين أنهم لا يعرفون على وجه الدقة إلى أين تتجه سوريا، خاصة في ظل الأزمات التي يواجهها الرئيس الحالي، والتي تجعل من الصعب تصديق أنه يسعى لإضافة إسرائيل إلى قائمة تحدياته.



وذكرت الصحيفة أن الشخصيات السورية المشاركة في اللقاء تنتمي إلى جيل نشأ في ظل نظام بشار الأسد، وتتراوح أعمارهم بين الأربعين والخمسين عاماً، وقد فوجئوا بالتغيير السياسي الأخير، فيما تطرقت الجلسة إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وتعقيدات الصراع الطائفي والانقسامات الداخلية.



وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المشاركين صرح بأن "الرئيس الجديد لم ينجح بعد في فرض سيطرته الكاملة على العاصمة دمشق"، وهو ما أيده باقي الحضور.



وفي سياق متصل، لفتت "يديعوت أحرونوت" إلى وقوع هجوم إسرائيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع قرب القصر الرئاسي السوري، بزعم حماية الطائفة الدرزية، معتبرة أن هذا الهجوم يمثل رسالة تحذيرية تهدف إلى زعزعة استقرار النظام السوري الحالي.