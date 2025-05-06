المحكمة العليا الأمريكية تُجيز مؤقتاً حظر ترامب على خدمة المتحولين جنسياً في الجيش

(أ ب)

سمحت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الثلاثاء بسريان الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش أثناء نظر القضايا المتعلقة بهذا الشأن.

وصدر قرار المحكمة في النزاع بشأن سياسة يفترض أنها تستبعد الأشخاص المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.

وقال القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة إنهم كانوا يفضلون الإبقاء على تعليق السياسة.

وبعد بدء ولايته الرئاسية الثانية في يناير، تحرك ترامب بقوة لإلغاء حقوق المتحولين جنسيا. ومن بين الإجراءات التي اتخذها الرئيس الجمهوري إصدار أمر تنفيذي جاء فيه أن الهوية الجنسية لأفراد الجيش المتحولين جنسيا "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة نبيل وصادق ومنضبط، حتى في الحياة الشخصية" وهي ضارة بالاستعداد العسكري.

وردا على ذلك، أصدر وزير الدفاع بيت هيجسيث سياسة تمنح القوات المسلحة 30 يوما لمعرفة كيفية البحث عن أعضاء الجيش المتحولين جنسيا وتحديدهم وإبعادهم من القوة.

وصوت ثلاثة قضاة اتحاديين ضد الحظر.

وفي القضية التي اتخذ القضاه قرارهم بشأنها اليوم الثلاثاء، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بنيامين سيتل في تاكوما بواشنطن، لصالح العديد من الأفراد العسكريين المتحولين جنسيا الذين يقولون إن الحظر هو إهانة وتمييز وإن إقالتهم ستؤدي إلى أضرار دائمة لمهنتهم وسمعتهم.

لم تقدم إدارة ترامب أي تفسير حول سبب فرض حظر مفاجئ على الجنود المتحولين جنسيا، الذين تمكنوا من الخدمة علنا على مدى الأعوام الأربعة الماضية دون أي دليل على وجود مشكلات.