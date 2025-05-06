ترامب يؤكد رغبة الصين في إجراء مفاوضات تجارية مع أمريكا

(د ب أ)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن مسؤولين من الصين يريدون التفاوض لتهدئة الحرب التجارية بين البلدين وأن تلك المحادثات ستتم "في الوقت المناسب".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالمكتب البيضاوي وإلى جواره رئيس وزراء كندا مارك كارني "إنهم (الصينيون) يريدون التفاوض، وإنهم يريدون الاجتماع.. وسوف نجتمع معهم في الوقت المناسب".

وفرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية تصل إلى 145% على المنتجات الصينية. وردًا على ذلك، فرضت بكين رسومًا جمركية انتقامية تصل إلى 125% على السلع الواردة من الولايات المتحدة. ومع ذلك، أصدر الجانبان إعفاءات لسلع محددة تُعتبر بالغة الأهمية مثل بعض الأجهزة الإلكترونية، من أجل التخفيف من التداعيات الاقتصادية للرسوم.

وأدلى ترامب مرارًا وتكرارًا بتصريحات متضاربة حول وضع المحادثات مع بكين. فقد قال سابقًا إنه كانت هناك اتصالات بين الجانبين، بما في ذلك مكالمة هاتفية بينه وبين الزعيم الصيني شي جين بينج. ونفت بكين هذه الادعاءات.

وقبل ساعات فقط من تصريحات ترامب الأخيرة، أخبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لجنة بالكونجرس أنه لم تبدأ أي مفاوضات رسمية بين أكبر اقتصادين في العالم بعد.