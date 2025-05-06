ألمانيا: خلل واسع في شبكة الاتصالات الرقمية للجهات ذات المهام الأمنية

(د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية عن حدوث عطل تقني واسع النطاق في شبكة الاتصالات الرقمية المستخدمة من قبل السلطات الحكومية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزارة اليوم الثلاثاء ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). ولم تتضح أسباب العطل حتى مساء اليوم.

وقالت متحدثة باسم المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات: "لا تتوفر لدى المكتب حتى الآن أية معلومات تفيد بأن هجومًا سيبرانيًا كان سببًا لهذا الخلل".

وبحسب معلومات (د ب أ)، فإن هذا الخلل أثر على ولايات ألمانية من بينها بريمن وبراندنبورج وهامبورج وسكسونيا وسكسونيا-آنهالت وزارلاند وتورينجن. ومع حلول المساء، صدرت إشارات من بعض الولايات تفيد بزوال حالة الإنذار.

وقال متحدث باسم الهيئة الاتحادية للاتصالات الرقمية للسلطات والمنظمات ذات المهام الأمنية في ألمانيا:"في الواقع، هناك حاليًا عطل في شبكة الاتصالات الرقمية الخاصة بالسلطات والمنظمات ذات المهام الأمنية". وأضاف: "الهيئة وجميع الشركاء يعملون بأولوية قصوى على تحليل الأسباب لإصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن".

أما أرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والإطفاء، والتي تعمل عبر نظام مختلف، فلم تتأثر بهذا العطل. إلا أن عناصر الشرطة والإطفاء والإسعاف اضطروا مؤقتًا إلى استخدام وسائل اتصال بديلة للتواصل الداخلي.

وأكد المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات علمه بهذا الخلل واسع النطاق في شبكة الاتصالات الرقمية الخاصة بالسلطات والمنظمات ذات المهام الأمنية. ويتواصل المركز الوطني لمراقبة أوضاع تكنولوجيا المعلومات التابع للمكتب مع الهيئة الاتحادية المسؤولة ومع مركز متابعة الوضع التابع لوزارة الداخلية الألمانية بخصوص الحادث. وتبذل الجهات المختصة ومقدمو الخدمات جهودًا مكثفة لتحليل سبب الخلل ومعالجته.

ولم تتوفر في البداية أية معلومات دقيقة حول أسباب العطل، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ناتجًا عن خلل فني أم خلل مقصود تم عن طريق هجوم إلكتروني.