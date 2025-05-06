الحوثيون: إعلان ترامب بوقف العدوان على اليمن فشل لنتنياهو وعليه الاستقالة

وكالات

قال عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله "الحوثيين" محمد علي الحوثي، الثلاثاء، إن الجماعة اليمنية ستقيم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف العدوان على اليمن ميدانيا أولا.

وأكد علي الحوثي، أن إعلان ترامب انتصار يفصل الإسناد الأمريكي للكيان المؤقت "إسرائيل"، كما أنه فشل لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعليه أن يقدم استقالته.

وكشفت وزارة الخارجية في سلطنة عمان في بيان، الثلاثاء، أن اتصالات سلطنة عمان مع واشنطن والجهات المعنية بصنعاء أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضحت الخارجية العمانية، أنه بحسب الاتفاق لن يستهدف أي طرف الآخر بما في ذلك السفن الأمريكية مما يضمن حرية الملاحة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بوقف الضربات ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن وقف إطلاق النار جاء نتيجة محادثات بين واشنطن والحوثيين بوساطة عمانية الأسبوع الماضي بقيادة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، إن الولايات المتحدة لم تخطر إسرائيل مسبقا بإعلان الرئيس دونالد ترامب عن الهدنة مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن تل أبيب لم تكن على علم بقرار ترامب بشأن الحوثيين و"الرئيس الأمريكي فاجأنا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن قالوا لنا رجاء توقفوا عن قصفنا ونحن سنتوقف عن استهداف السفن".

وأكد ترامب، أن إداراته لم تتوصل إلى اتفاق مع الحوثيين لكنهم طلبوا وقف القصف.

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن، مضيفا "أقبل كلمة الحوثيين بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".

وزعم ترامب، أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال وهذه أخبار جيدة، مؤكدا أن الحوثيين لا يريدون القتال بعد الآن.

في المقابل، أكدت حكومة التغيير والبناء التابعة لأنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الثلاثاء، أن عمليات الجماعة ستستمر وإسناد اليمن لفلسطين لن يتوقف إلا بوقف العدوان وإنهاء الحصار على غزة.

وأوضحت الحكومة غير المعترف بها دوليا، أن اليمن يخوض معركة ضد عدو اعتاد ارتكاب جرائم الحرب والإبادة واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال المكتب السياسي لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، الثلاثاء، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منشآت مدنية في صنعاء ومناطق أخرى دليل آخر على عجزه وإفلاسه.

وأكد الحوثيون، أن استهداف الموانئ ومطار صنعاء ومصانع الإسمنت ومحطات الكهرباء يهدف لحصار الشعب اليمني، مشددين على أن العدوان الإسرائيلي والأمريكي لن يمر دون رد ولن يثني اليمن عن موقفه المساند لغزة.