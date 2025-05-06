الخطوط الجوية البريطانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

وكالات

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 15 مايو المقبل، وذلك حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

ويأتي ذلك على خلفية تعليق عدد من شركات طيران أوروبية رحلاتها إلى إسرائيل، إذ أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية تعليق جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 13 مايو الجاري.

وفي السياق نفسه، كانت قررت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية تعليق جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى يوم الأحد المقبل، في حين علّقت شركة "ويز إير" للطيران رحلاتها إلى البلاد حتى صباح الخميس.

يذكر أن جماعة أنصار الله (الحوثيين)، أعلنت صباح أمس الأول الأحد، أن صاروخًا يمنيًا استهدف مطار بن غوريون بإسرائيل، ما أسفر عن عدد من الإصابات والخسائر، وأدى إلى إعلان عدد من شركات الطيران العالمية تعليق الرحلات من وإلى إسرائيل.