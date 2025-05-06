الخارجية الأمريكية: إعلان مهم بشأن إدخال المساعدات لغزة وأنباء سارة للغاية خلال أيام

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الثلاثاء، إنه سيكون هناك إعلان مهم بشأن إدخال المساعدات لغزة سيصدر الأيام القليلة المقبلة وهناك أنباء سارة للغاية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيكون لديه إعلان كبير للغاية قبل زيارته للشرق الأوسط.

وأعلن ترامب، أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى السعودية والإمارات وقطر.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله، إنه لا جدوى حاليا من زيارة ترامب إسرائيل.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين تحدثوا لأكسيوس، فإن الحرب على قطاع غزة هي السبب في عدم شمول إسرائيل ضمن جولة الرئيس الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للقيام بما يراه مناسبا.