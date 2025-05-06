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الرئيس السيسي يُهنئ المستشار الألماني الجديد: أتطلع لتعزيز التعاون المشترك

09:51 م الثلاثاء 06 مايو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة - مصراوي:
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة لـ"فريدريش ميرز" لانتخابه في منصب المستشار الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "أتقدم بخالص التهنئة للسيد "فريدريش ميرز" لإنتخابه في منصب المستشار الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأتطلع للعمل الوثيق معه لتعزيز العلاقات الإستراتيجية والتعاون المشترك في مختلف المجالات لتحقيق الرخاء لشعبينا، وكذا لاستمرار التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين خلال هذا التوقيت الدقيق".

وانتخب البرلمان الألماني، اليوم الثلاثاء، فريدريش ميرز، مستشارا لألمانيا، وذلك في الجولة الثانية من الاقتراع.

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الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي المستشار الألماني فريدريش ميرز
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