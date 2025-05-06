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أول تعليق من الخارجية الأمريكية حول وقف الغارات على اليمن

09:49 م الثلاثاء 06 مايو 2025

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع جماعة الحوثيين يقتصر على وقف هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه في حال التزام الحوثيين بعدم استهداف الملاحة البحرية، فإن الولايات المتحدة ستلتزم من جانبها بعدم تنفيذ ضربات ضدهم.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن "الحوثيين أبدوا رغبتهم في عدم مواصلة القتال، وترامب وافق على وقف العمليات ضدهم"، في إشارة إلى الموقف الأمريكي الجديد تجاه الصراع.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان رسمي الثلاثاء، أن الاتصالات التي أجرتها مسقط مع واشنطن والجهات المعنية في صنعاء أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأوضحت الخارجية العمانية أن الاتفاق ينص على امتناع كل طرف عن استهداف الآخر، بما يشمل السفن الأمريكية، الأمر الذي يضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بوقف الهجمات على مواقع الحوثيين في اليمن.

وأضافت الشبكة أن وقف إطلاق النار جاء ثمرة محادثات غير معلنة جرت الأسبوع الماضي بين واشنطن والحوثيين بوساطة عمانية، قادها المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

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