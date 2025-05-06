وكالات

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الالتزام بوقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه موسكو، معتبرة أن هذا الرفض جاء في إطار محاولاته التقليل من جدية المبادرة.

وقالت زاخاروفا عبر قناتها على "تلجرام" إن زيلينسكي أعلن في 3 مايو عن رفضه لدعم هذه المبادرة، مشيرة إلى أنه حاول الزعم بأن الاقتراح غير جدي.

وأضافت زاخاروفا موجهة حديثها إلى زيلينسكي: "وكأن قتل المدنيين الأوكرانيين هو عمل جدي".

وأكدت زاخاروفا أن القوات الأوكرانية لم تفكر حتى في وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح، حيث انتهكت الهدنة نحو خمسة آلاف مرة.

وتابعت قائلة إنه في الفترة بين مارس وأبريل، انتهكت القوات الأوكرانية وقف إطلاق النار 136 مرة خلال 30 يوماً، مستهدفة منشآت الطاقة.

وتطرقت زاخاروفا إلى تصريحات سابقة لزيلينسكي، مشيرة إلى أنه بعد تنكره لذكرى جده، الذي كان من أبطال الحرب الوطنية العظمى، أصبح يتجاهل رموز التضحية التاريخية.

وقالت إن زيلينسكي الآن يهاجم قدامى المحاربين الذين قرروا المشاركة في احتفالات الذكرى 80 للنصر في 9 مايو، مؤكدة أنه لا يوجد شيء مقدس لديه.

وفيما يتعلق بالتهديدات الأخيرة لزيلينسكي، أكدت زاخاروفا أنه في 29 أبريل و3 مايو، وجه زيلينسكي تهديدات بتنفيذ عمليات إرهابية خلال العرض العسكري في موسكو، مشيرة إلى أنه صرح بعدم قدرته على ضمان الأمن للمشاركين في الاحتفالات في العاصمة الروسية.

وعندما أدرك زيلينسكي أن تصريحاته قد وضعته في موقف محرج، حاول التنصل من المسؤولية عن أي استفزازات محتملة، مدعياً أن موسكو هي التي تحاول إلقاء اللوم على نظام كييف.

وشددت زاخاروفا على أن نظام كييف هو الذي اعترف باغتيال الصحفيين الروس، وقصف المنشآت المدنية، ومحاولات تدمير جسر القرم، مشيرة إلى أن مثل هذا السلوك يعكس حالة من الخوف، مستشهدة بمثل "السارق يخاف من ظله". وأكدت أن "قبعة زيلينسكي لا تحترق فقط، بل تنبعث منها رائحة الكبريت أثناء اشتعالها."

وأوضحت زاخاروفا أن تصريحات عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الأوكراني، كوستينكو، في 29 أبريل، تكشف عن النوايا الحقيقية للنظام الأوكراني، حيث أكد في مقابلة إذاعية أن أوكرانيا تمتلك القدرة على ضرب العرض العسكري الروسي في موسكو، مشيراً إلى أن أوكرانيا لديها أسلحة بعيدة المدى لتنفيذ هذه العملية.

وكشف رئيس جهاز الأمن الأوكراني، مالوك، في مقطع فيديو أن زيلينسكي كلفهم بمهمة تدمير جسر القرم قبل يوم النصر.