مسؤولون إسرائيليون: أكملنا الرد على اليمن بعد الهجوم الصاروخي على مطار بن جوريون

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الثلاثاء، إن تل أبيب أكملت الرد على اليمن بعد الهجوم الصاروخي على مطار بن جوريون.

من جانبه، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، إن طواقم الدفاع المدني تمكنت من إخماد النار بمحطتي كهرباء عصر وجدر إثر العدوان الإسرائيلي.

وأشار الإعلام الحوثي، إلى أن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحرائق بنسبة 90% في مطار صنعاء الدولي.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مطار صنعاء الدولي، إضافة إلى بعض المرافق الحيوية اليمنية.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، أنه أخرج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل، زاعما أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" يستخدمون المطار لنقل الأسلحة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه وجه ضربات لعدد من محطات الطاقة في محيط صنعاء، مضيفا "هاجمنا محطات كهرباء يستعملها الحوثيون ومصنع إسمنت عمران الذي يستخدمونه لبناء الأنفاق".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الهجوم في اليمن تم بمصادقة قائد سلاح الجو ورئيس الأركان إيال زامير.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيون"، بأن مطار صنعاء تعرض لقصف إسرائيلي اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن جنوب غرب العاصمة اليمنية تعرض لغارات جوية أميركية وإسرائيلية، استهدفت منطقة عطان ومحطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن الضربات طالت مدارج الطيران وبرج المراقبة في مطار صنعاء، إلى جانب منشآت حيوية تشمل محطة كهرباء، وخزانات وقود.