سي إن إن: وقف الهجمات على اليمن جاء نتيجة محادثات مع الحوثيين بوساطة عمانية

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بوقف الضربات ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن وقف إطلاق النار جاء نتيجة محادثات بين واشنطن والحوثيين بوساطة عمانية الأسبوع الماضي بقيادة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن الولايات المتحدة لم تخطر إسرائيل مسبقا بإعلان ترامب عن الهدنة مع الحوثيين، مضيفا "لم نكن على علم بقرار ترامب بشأن الحوثيين والرئيس الأمريكي فاجأنا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن قالوا لنا رجاء توقفوا عن قصفنا ونحن سنتوقف عن استهداف السفن".

وأكد ترامب، أن إداراته لم تتوصل إلى اتفاق مع الحوثيين لكنهم طلبوا وقف القصف.

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن، مضيفا "أقبل كلمة الحوثيين بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".

وزعم ترامب، أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال وهذه أخبار جيدة، مؤكدا أن الحوثيين لا يريدون القتال بعد الآن.

في المقابل، أكدت حكومة التغيير والبناء التابعة لأنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الثلاثاء، أن عمليات الجماعة ستستمر وإسناد اليمن لفلسطين لن يتوقف إلا بوقف العدوان وإنهاء الحصار على غزة.

وأوضحت الحكومة غير المعترف بها دوليا، أن اليمن يخوض معركة ضد عدو اعتاد ارتكاب جرائم الحرب والإبادة واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال المكتب السياسي لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، الثلاثاء، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منشآت مدنية في صنعاء ومناطق أخرى دليل آخر على عجزه وإفلاسه.

وأكد الحوثيون، أن استهداف الموانئ ومطار صنعاء ومصانع الإسمنت ومحطات الكهرباء يهدف لحصار الشعب اليمني، مشددين على أن العدوان الإسرائيلي والأمريكي لن يمر دون رد ولن يثني اليمن عن موقفه المساند لغزة.