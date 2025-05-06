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الخطوط اليمنية تعلق الرحلات إلى مطار صنعاء

08:40 م الثلاثاء 06 مايو 2025

شركة الخطوط الجوية اليمنية

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وكالات

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، مساء الثلاثاء، تعليق جميع رحلاتها من وإلى مطار صنعاء الدولي حتى إشعار آخر، وذلك عقب عدوان إسرائيلي استهدف المطار وأسفر عن احتراق 3 من طائراتها.

وجاء في بيان للشركة على فيسبوك أنها قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار صنعاء حتى إشعار آخر، جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار.

كان الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي صباح اليوم الثلاثاء، في تصعيد جديد أعقب قصفًا جويًا استهدف محافظة الحديدة غربي اليمن بساعات قليلة.

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