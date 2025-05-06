"شريحة تعيد البصر للمكفوفين".. إيلون ماسك يعلن عن ثورة تكنولوجية في الطب

وكالات



أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن شركته "نيورالينك" تعتزم تنفيذ أول عملية زرع لشريحة دماغية تهدف إلى تمكين المكفوفين من استعادة البصر خلال العام المقبل.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز"، أوضح ماسك أن الشركة تطور جهازًا جديدًا يُعرف باسم "Blindsight"، مصمم للتفاعل مع القشرة البصرية في الدماغ، ما يمنح المستخدمين إدراكًا بصريًا حتى وإن كانوا قد وُلدوا بدون حاسة البصر.

وأكد ماسك ثقته في إجراء أول عملية زرع للجهاز قبل نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف خلال الـ12 شهرًا المقبلة.

ولم تقتصر طموحات ماسك تجاه "نيورالينك" على إعادة البصر فحسب، بل إنه أشار إلى إمكانية استخدام تقنياتها مستقبلًا لمساعدة المصابين بشلل في الحبل الشوكي على استعادة القدرة على الحركة.

وتأسست شركة "نيورالينك" عام 2016، وتركز على تطوير واجهات بين الدماغ والحاسوب، في خطوة تهدف إلى تمكين البشر من التفاعل مع التكنولوجيا مباشرة عبر الأفكار، مما يمثل تقدمًا مهمًا في مواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وشهدت الشركة تقدمًا لافتًا، إذ أجرت أول عملية زرع لشريحة "Telepathy" في يناير 2024 لمريض يعاني من الشلل، مكنته من التحكم بجهاز حاسوب عبر أفكاره، تلتها عمليتان ناجحتان في أغسطس 2024 ويناير 2025، ما يعزز آمالًا كبيرة في توسيع استخدام التقنية لعلاج حالات طبية معقدة.