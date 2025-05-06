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ترامب: سيكون لدينا إعلان كبير للغاية قبل زيارتي للشرق الأوسط

07:39 م الثلاثاء 06 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيكون لديه إعلان كبير للغاية قبل زيارته للشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب، إنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى السعودية والإمارات وقطر.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله، إنه لا جدوى حاليا من زيارة ترامب إسرائيل.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين تحدثوا لأكسيوس، فإن الحرب على قطاع غزة هي السبب في عدم شمول إسرائيل ضمن جولة الرئيس الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للقيام بما يراه مناسبا.

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دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الشرق الأوسط قطاع غزة
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