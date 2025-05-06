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17 شهيدًا بقصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا بوسط غزة

07:10 م الثلاثاء 06 مايو 2025

أرشيفية

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وكالات
أفادت مصادر طبية فلسطينية، الثلاثاء، بارتقاء 15 شهيدا وسقوط مصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبوهميسة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إن هناك ضحايا لا يزالون تحت الأنقاض في القصف الإسرائيلي على مخيم البريج، لافتا إلى أن معظم المصابين في القصف على مخيم البريج حالتهم حرجة.
وأكد المتحدث في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الوضع كارثي بالمستشفى جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في البريج، موضحا أن الطواقم الطبية تفاضل بين الجرحى بحسب حالتهم بسبب نقص الإمكانات الطبية.
وذكر المتحدث، أنه لا توجد أدوية كافية بغرف العمليات للتعامل مع العدد الكبير من الضحايا.

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