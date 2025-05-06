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رئيس الوزراء الهندي: حصتنا من المياه كانت تخرج من البلاد سابقا والآن نريد الاحتفاظ بها

06:51 م الثلاثاء 06 مايو 2025

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء، إن حصة بلاده من المياه كانت تخرج من البلاد سابقا و"الآن نريد الاحتفاظ بها".

وتأتي تصريحات مودي، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع جراتها النووية باكستان، على خلفية هجوم أودى بحياة 26 سائحا في منطقة باهالجام في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وفي أعقاب الهجوم، أعلنت الهند تعليق العمل باتفاقية نهر السند، التي تنظم عملية تقاسم مياه النهر العابر للحدود مع باكستان.

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