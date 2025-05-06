وزير الدفاع الإسرائيلي: ضرباتنا ضد الحوثيين تحذير مباشر لرأس الأخطبوط الإيراني

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن سلاح الجو بجيش الاحتلال دمر اليوم مطار صنعاء الدولي ردا على محاولة جماعة أنصار الله "الحوثيين" ضرب مطار بن جوريون.

وأشار كاتس، إلى أن إيران تتحمل المسئولية عن هجمات الحوثيين، مؤكدا أن "من يهاجمنا سنرد عليه بأضعاف مضاعفة".

وأوضح كاتس، أن الضربات الإسرائيلية ضد الحوثيين تحذير مباشر لرأس الأخطبوط الإيراني.

بدوره، تعهّد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتوجيه ضربات متتالية إلى جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وقال نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مطار صنعاء الذي يتيح إطلاق الصواريخ ضد تل أبيب، مضيفا "قلت مرارا إن من يؤذينا فقد جنى على نفسه".

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال سيحاسب كل من يهاجم دولة إسرائيل.

في المقابل، أكدت حكومة التغيير والبناء التابعة لأنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الثلاثاء، أن عمليات الجماعة ستستمر وإسناد اليمن لفلسطين لن يتوقف إلا بوقف العدوان وإنهاء الحصار على غزة.

وأوضحت الحكومة غير المعترف بها دوليا، أن اليمن يخوض معركة ضد عدو اعتاد ارتكاب جرائم الحرب والإبادة واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال المكتب السياسي لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، الثلاثاء، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منشآت مدنية في صنعاء ومناطق أخرى دليل آخر على عجزه وإفلاسه.

وأكد الحوثيون، أن استهداف الموانئ ومطار صنعاء ومصانع الإسمنت ومحطات الكهرباء يهدف لحصار الشعب اليمني، مشددين على أن العدوان الإسرائيلي والأمريكي لن يمر دون رد ولن يثني اليمن عن موقفه المساند لغزة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، أنه أخرج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل، زاعما أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" يستخدمون المطار لنقل الأسلحة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه وجه ضربات لعدد من محطات الطاقة في محيط صنعاء، مضيفا "هاجمنا محطات كهرباء يستعملها الحوثيون ومصنع إسمنت عمران الذي يستخدمونه لبناء الأنفاق".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الهجوم في اليمن تم بمصادقة قائد سلاح الجو ورئيس الأركان إيال زامير.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيون"، بأن مطار صنعاء تعرض لقصف إسرائيلي اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن جنوب غرب العاصمة اليمنية تعرض لغارات جوية أميركية وإسرائيلية، استهدفت منطقة عطان ومحطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن الضربات طالت مدارج الطيران وبرج المراقبة في مطار صنعاء، إلى جانب منشآت حيوية تشمل محطة كهرباء، وخزانات وقود.