وزير المالية الإسرائيلي: غزة ستُدمر بالكامل وحماس ستُزال خلال 6 أشهر

وكالات

صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بأن قطاع غزة "سيتعرض للتدمير الكامل" في أعقاب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف، متعهداً بالقضاء على حركة حماس خلال الأشهر الستة المقبلة.

وخلال ندوة أقيمت في مستوطنة "عوفرا" بالضفة الغربية المحتلة، رد سموتريتش على سؤال بشأن رؤيته لما بعد الحرب قائلاً إن سكان غزة "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دولة ثالثة"، عقب نقلهم إلى جنوب القطاع.

وأضاف: "بعد ستة أشهر، لن يكون هناك شيء اسمه حماس في غزة. لا كقوة عسكرية ولا كجهاز مدني أو حكومي. أعتقد أننا سنتمكن خلال أشهر قليلة من إعلان النصر بشكل قاطع".

وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، شدد الوزير اليميني المتطرف على أن إسرائيل "لن تنسحب من القطاع حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى"، مضيفاً: "نحن سنحتل قطاع غزة أخيراً، وسنتوقف عن الخوف من كلمة احتلال".

وتابع: "نحن نسيطر الآن بشكل كامل على المساعدات الإنسانية لضمان عدم وصولها إلى حماس، ونعمل على فصل الحركة عن السكان، تطهير القطاع، واستعادة الأسرى وهزيمة حماس".