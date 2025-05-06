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بهجوم لـ"وكيل هندي".. مقتل 7 عسكريين باكستانيين بعبوة ناسفة

05:38 م الثلاثاء 06 مايو 2025

باكستان

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وكالات
أعلن الجيش الباكستاني في بيان، مقتل 7 عسكريين في هجوم إرهابي استهدف سيارتهم بعبوة ناسفة في منطقة ماش بمنطقة كوتشي.
واتهم الجيش الباكستاني، جماعة "جيش تحرير بلوش" التي وصفها بأنه "وكيل هندي".
وأشار البيان، إلى أنه الجيش الباكستاني تقوم بإجراء عملية تطهير للمنطقة للقضاء على أي إرهابي متواجد فيها، لافتة إلى أنه سيتم تقديم منفّذي الهجوم إلى العدالة.
وأكد البيان، على أن الجيش الباكستاني والأمة عازمين على إحباط محاولات تخريب السلام والاستقرار والتقدم في بلوشستان، كما أن تضحيات الجنود الشجعان من هذا القبيل تعزز من عزيمتهم.
وأوضح الجيش الباكستاني: "أن المخططات الشريرة للهند ووكلائها العاملين على الأراضي الباكستانية سوف يتم هزيمتها على يد قوات الأمن الشجاعة ووكالات إنفاذ القانون والأمة الشجاعة في باكستان، إن شاء الله".

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