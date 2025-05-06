ميرتس يفشل في الجولة الأولى.. هل يعني ذلك انتخابات جديدة لألمانيا؟

القاهرة- مصراوي:

أعلن البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الثلاثاء فشل زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، في الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الانتخابات لمنصب مستشار دولة ألمانيا الاتحادية، إذ حصل على 310 أصوات فقط، وهو أقل بـ6 أصوات من الأغلبية المطلوبة، التي تبلغ 316 صوتًا، وهو الحد الأدنى للفوز بمنصب المستشار في البرلمان الألماني.

التحالف المسيحي الذي ينتمي إليه ميرتس، إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يمتلكان معًا 328 مقعدًا في البرلمان الألماني، ما كان يُعتبر أساسًا كافيًا لتحقيق الأغلبية المطلوبة في التصويت، لكن رغم هذا الدعم، فشل ميرتس في تأمين الدعم الكامل من الكتل البرلمانية التي كانت قد منحت أولوياتها لإتمام مفاوضات الائتلاف الحاكم، وهي المرة الأولى التي يُخفق فيها مرشح لمنصب المستشار في الحصول على الأغلبية المطلقة بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة.

وحسب الدستور الألماني، في حال عدم تمكن البوندستاج من انتخاب المستشار في الجولة الأولى، يُسمح بإجراء جولة ثانية من التصويت خلال 14 يومًا من التصويت الأول، في حالة الفشل المتكرر في انتخاب المستشار، قد يُسمح بتخفيض متطلبات الأغلبية من "أغلبية مطلقة" إلى "أغلبية بسيطة"، ويكون بإمكان أي مرشح الحصول على المنصب إذا حصل على أكبر عدد من الأصوات، حتى إذا لم يصل إلى 316 صوتًا.

وفي حال استمرار الفشل في انتخاب مستشار جديد، يتيح الدستور للرئيس الاتحادي حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال فترة لا تتجاوز 7 أيام.

الفشل في انتخاب فريدريش ميرتس كان له صدى واسع في الساحة السياسية الألمانية، فقد رحب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف بفشل ميرتس في الجولة الأولى، معتبراً أن هذا يشير إلى ضعف التحالف الحكومي المقرر بين الحزب المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي تم التخلي عنه من قبل عدد من المواطنين الألمان في الانتخابات الأخيرة.

وقالت زعيمة الحزب أليس فايدل في بيان على موقع "إكس" الإلكتروني إن هذا الفشل يعكس "الأساس الضعيف" الذي بنى عليه الائتلاف الحكومي.

وفي المقابل أبدى حزب الخضر قلقه إزاء الوضع السياسي بعد الفشل في انتخاب ميرتس، رغم مواقفهم الانتقادية السابقة له، إذ قالت زعيمة حزب الخضر، فرانتسيسكا برانتنر، في تصريحاتها لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن الحزب كان يتطلع إلى تشكيل حكومة قادرة على العمل بفعالية لصالح ألمانيا وأوروبا، مشيرة إلى أن ميرتس وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل لم يتمكنا من تأمين الأغلبية في كتلتهما البرلمانية.

وفي الوقت ذاته، يبقى حزب الخضر حذرًا، إذ يعرب عن قلقه من استمرارية الجمود السياسي في ألمانيا. الحزب يعبر عن حاجة ملحة لتشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية لصالح البلاد في المستقبل القريب، مع التركيز على ضرورة العمل في تناغم مع الاتحاد الأوروبي.