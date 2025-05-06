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الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 113 مليار دولار

04:54 م الثلاثاء 06 مايو 2025

الاتحاد الأوروبي

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بروكسل – (أ ش أ)

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية إضافية على سلع أمريكية بقيمة 113 مليار دولار تقريبًا إذا لم تُلب مفاوضات التجارة الحالية توقعات الاتحاد.

وذكرت "بلومبرج نيوز" - نقلاً عن مصادر لم تُسمّها - أن الإجراءات الانتقامية المقترحة ستُناقش مع الدول الأعضاء يوم غد الأربعاء، وتستمر المشاورات لمدة شهر قبل الانتهاء من وضع القائمة.

وفي خطوة منفصلة، من المقرر أن تُقدم المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الشؤون التجارية، ورقة إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع في محاولة لتحفيز المفاوضات الجارية.

ومن المرجح أن تشمل مقترحات الاتحاد الأوروبي خفض الحواجز التجارية وغير الجمركية وزيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة.

ولم تُحرز محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي بدأت بجدية الشهر الماضي، تقدمًا يُذكر حتى الآن.

ومن المتوقع أن تبقى غالبية الرسوم الجمركية الأمريكية سارية. وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء أن التحقيقات التجارية الأمريكية الحالية ستزيد من حجم سلع الاتحاد الخاضعة للرسوم الجمركية إلى 549 مليار يورو.

وتضاف قائمة التدابير المضادة الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي إلى قائمة من السلع الأميركية بقيمة 21 مليار يورو استهدفتها بالفعل رسوم الاتحاد الأوروبي؛ ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 25% على صادرات الصلب والألومنيوم.

هذا المحتوى من

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