على رأسهم السيسي.. روسيا تعلن أبرز حضور احتفالاتها بعيد النصر

وكالات

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عن تفاصيل الفعالية الدولية المرتقبة في موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

وأضاف مساعد الرئيس أن الفعالية ستشهد حضور قادة من 29 دولة من بينها مصر والصين والبرازيل وفلسطين وزيمبابوي وأرمينيا وصربيا وأوزبكستان والبوسنة والهرسك وأذربيجان، إضافة إلى تمثيل رفيع المستوى من دول مثل الهند ونيكاراغوا وجنوب إفريقيا.

وتابع، "يشارك في الحدث الأمناء العامون لعدد من المنظمات الدولية من بينها منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة التعاون الإسلامي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى جانب حضور رئيس بنك التنمية الجديد.

وتشهد الساحة الحمراء عرضًا عسكريًا تشارك فيه وحدات احتفالية من 13 دولة من بينها مصر والصين وكازاخستان وقرغيزستان وفيتنام ولاوس وتركمانستان.

وأكمل يوري "وجهت دعوات إلى جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية في روسيا إلى جانب قادة وزارات الدفاع وقدامى المحاربين من دول مختلفة بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من 15 لقاءً ثنائياً مع عدد من القادة المشاركين في الاحتفالات.