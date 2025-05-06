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الكرملين: سنرد بشكل مناسب إذا انتهكت أوكرانيا هدنة عيد النصر

04:52 م الثلاثاء 06 مايو 2025

دميتري بيسكوف

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موسكو – (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا سترد بشكل مناسب إذا هاجمت أوكرانيا مواقع أو منشآت روسية خلال هدنة عيد النصر والتي تستمر لمدة 3 أيام من 8 إلى 10 مايو الجاري.

وأكد بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "لن تكون هناك أعمال عدائية، ومع ذلك سنرد، إذا لم تكن هناك معاملة بالمثل من نظام كييف واستمروا في مهاجمة مواقعنا أو منشآتنا.. وسيتم تعليق جميع العمليات العسكرية خلال هذه الفترة"، حسبما ذكر الكرملين.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار اعتبارًا من بعد غد الخميس الموافق 8 مايو وحتى 11 مايو الجاري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن بوتين قد أعلن هدنة في 19 أبريل الماضي بمناسبة عيد الفصح واستمرت حتى 21 أبريل.

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دميتري بيسكوف أوكرانيا روسيا موسكو عيد النصر
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