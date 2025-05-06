جيش الاحتلال: أخرجنا مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، إنه أخرج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل، زاعما أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" يستخدمون المطار لنقل الأسلحة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه وجه ضربات لعدد من محطات الطاقة في محيط صنعاء، مضيفا "هاجمنا محطات كهرباء يستعملها الحوثيون ومصنع إسمنت عمران الذي يستخدمونه لبناء الأنفاق".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الهجوم في اليمن تم بمصادقة قائد سلاح الجو ورئيس الأركان إيال زامير.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيون"، بأن مطار صنعاء تعرض لقصف إسرائيلي اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن جنوب غرب العاصمة اليمنية تعرض لغارات جوية أميركية وإسرائيلية، استهدفت منطقة عطان ومحطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن الضربات طالت مدارج الطيران وبرج المراقبة في مطار صنعاء، إلى جانب منشآت حيوية تشمل محطة كهرباء، وخزانات وقود.