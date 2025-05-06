وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني تضامن مصر مع بلاده بعد استهداف بورتسودان

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوداني عمر صديق، إذ أعرب عن تضامن مصر مع السودان إزاء الاستهداف الأخير للبنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية في بورتسودان.

وقالت وزارة الخارجية، إن عبد العاطي أكد على ضرورة تجاوز التصعيد الخطير الحالي وتحقيق التهدئة، وصولًا إلى وقف إطلاق النار المنشود، وبما يسهم في تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء السودان الشقيق.

ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية السوداني الدعم المصري الواضح للسودان، معربًا عن التطلع لتعزيز التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.