وزير الخارجية يهنئ عزام الأحمد بمنصبه الجديد ويؤكد دعم مصر للشعب الفلسطيني

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد.

وقالت وزارة الخارجية والهجرة، إن عبد العاطي قدم تهنئته لـ عزام الأحمد على انتخابه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع خلال اجتماعها الأخير، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد، وبما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد وزير الخارجية دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية، وذلك باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدًا وقوف مصر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة التاريخية الحرجة.

ومن جانبه، أعرب عزام الأحمد عن تقديره الكبير للمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله للحصول على حقوقه المشروعة، وجهود مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.