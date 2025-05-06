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غارات أمريكية إسرائيلية على مناطق بالعاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)

04:10 م الثلاثاء 06 مايو 2025

غارات أمريكية

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وكالات

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، قبل قليل، أن عدوانًا أمريكيًا إسرائيليًا يستهدف مطار صنعاء الدولي بسلسلة غارات، كما استهدفت غارة أمريكية إسرائيلية مصنع إسمنت عمران شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف الحوثيون، أن عدوانًا أمريكيًا إسرائيليًا ثالثًا يستهدف محطة كهرباء ذهبان المركزية بمديرية بني الحارث في صنعاء.

وقبل قليل، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي باليمن، مطالبًا بإخلائها على الفور.

ويتزامن ذلك، مع الغارات الجوية العنيفة التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، مساء أمس الاثنين، إذ قال مسؤول إسرائيلي، إنه تم إلقاء ما يقارب من 48 - 50 قنبلة على ميناء الحديدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وأكد المسؤول، أن ميناء الحديدة "تلقى ضربة قوية جدًا"، كما استهدفت الغارات مصنع مهم للحوثيين هناك. إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن الميناء اُستِهدف بغارات عنيفة لكنه لم يُدمّر بالكامل.

وتأتي الغارات الإسرائيلية ردًا على الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار بن جوريون وسط إسرائيل يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن إصابة نحو 8 أشخاص.

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غارات أمريكية إسرائيلية اليمن الحوثيين
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