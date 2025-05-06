غارات أمريكية إسرائيلية على مناطق بالعاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)

وكالات

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، قبل قليل، أن عدوانًا أمريكيًا إسرائيليًا يستهدف مطار صنعاء الدولي بسلسلة غارات، كما استهدفت غارة أمريكية إسرائيلية مصنع إسمنت عمران شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف الحوثيون، أن عدوانًا أمريكيًا إسرائيليًا ثالثًا يستهدف محطة كهرباء ذهبان المركزية بمديرية بني الحارث في صنعاء.

#فيديو| وسائل الإعلام اليمني: أكثر من 20 غارة "إسرائيلية" على مطار صنعاء الدولي في اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة على المستويين العسكري والسياسي pic.twitter.com/MfqmQ63S8U — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 6, 2025

وقبل قليل، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي باليمن، مطالبًا بإخلائها على الفور.

ويتزامن ذلك، مع الغارات الجوية العنيفة التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، مساء أمس الاثنين، إذ قال مسؤول إسرائيلي، إنه تم إلقاء ما يقارب من 48 - 50 قنبلة على ميناء الحديدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

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🔴الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مطار صنعاء وعطان وعصر في العاصمة صنعاء. pic.twitter.com/xYNr2VYEY8 — الصين بالعربية (@mog_china) May 6, 2025

وأكد المسؤول، أن ميناء الحديدة "تلقى ضربة قوية جدًا"، كما استهدفت الغارات مصنع مهم للحوثيين هناك. إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن الميناء اُستِهدف بغارات عنيفة لكنه لم يُدمّر بالكامل.

وتأتي الغارات الإسرائيلية ردًا على الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار بن جوريون وسط إسرائيل يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن إصابة نحو 8 أشخاص.