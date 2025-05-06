مصر تتابع موقف سفينة عالقة تقل بحارة مصريين وجنسيات أخرى قبالة سواحل الإمارات

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تتابع باهتمام مع السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة موقف السفينة 1 Petro قبالة السواحل الإماراتية والتي على متنها 7 مصريين وبعض الجنسيات الأخرى.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي، وفور ورود معلومات صباح اليوم عن السفينة العالقة في المياه الإقليمية الإماراتية، قامت بإجراء اتصالات عاجلة مع الجانب الإماراتي للوقوف على التطورات المتعلقة بالسفينة، والعمل على ضمان سلامة طاقمها.

وأكدت الخارجية في بيانها، أن السفارة والقنصلية المصرية في الإمارات قامتا بالتنسيق مع السلطات الإماراتية في هذا الصدد، بالدفع بقارب تابع لخفر السواحل الإماراتي ليكون بجوار السفينة للتأكد من سلامة البحارة وتوافر المؤن لطاقم السفينة.

وأضافت كما قامت القنصلية العامة في دبي اليوم بإيفاد ممثليها إلى ميناء الشارقة لمتابعة الموقف أولا بأول، وقد تم التواصل هاتفيًا بين ممثلي القنصلية المصرية مع طاقم السفينة للاطمئنان عليهم.

وقالت وزارة الخارجية والهجرة، إنها تستمر في متابعة موقف السفينة وطاقمها من الناحية القانونية مع السلطات الإماراتية في إطار القوانين المرعية، وحفاظًا على حقوق وسلامة أفراد الطاقم.

وأعربت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تقديرها العميق لدولة الإمارات الشقيقة لما اتخذته من إجراءات سريعة للمساعدة في الحفاظ على أمن وسلامة طاقم السفينة.