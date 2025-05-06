فيديو.. رد قوي من سمير غطاس على متحدث إسرائيلي بسبب "تجويع غزة ومنع المساعدات"

وكالات

نشب اشتباك وتراشق على الهواء بين المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي الإسرائيلي موشيه إلعاد، ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات سمير غطاس، أثناء مداخلة عبر الفيديو مع مذيعة برنامج خارج الصندوق على قناة (العربية-الحدث).

ادعى إلعاد، أن شكوى عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يجب أن تُوجه إلى حركة حماس وليس إلى إسرائيل، قائلًا: "اسألوا حماس عن المساعدات".

لينفعل غطاس ويرد قائلًا، إن آلاف الشاحنات متوقفة على الحدود ترفض السلطات الإسرائيلية إدخالها، مشيرًا إلى أن هناك تواطؤ بين إسرائيل وحركة حماس في هذا الشأن.

وذكر أن إسرائيل تتبع سياسة التجويع تجاه الفلسطينيين، "من لا يُقتل بالسلاح الإسرائيلي يُقتل بالجوع"، مؤكدًا أن حياة سكان قطاع غزة البالغ عددهم حوالي 2 مليون نسمة أهم بكثير من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع منذ نحو 18 شهرًا.

ويعاني قطاع غزة من أسوأ كارثة إنسانية منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية في مطلع مارس الماضي إغلاق المعابر الرئيسية للقطاع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بهدف الضغط على حركة حماس، ما تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية وسط تحذيرات دولية من انتشار المجاعة بين السكان.