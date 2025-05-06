لبنان: حماس سلمتنا 3 من مطلقي الصواريخ على إسرائيل من أراضينا

(وكالات)

أعلنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، تسلّمها ثلاثة فلسطينيين من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يُشتبه في ضلوعهم المباشر في تلك العمليات.

وبحسب بيان الجيش اللبناني، جاءت عملية التسلم نتيجة تنسيق أمني مستمر بين الأجهزة اللبنانية وحركة حماس، وذلك في إطار تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية القاضي بمنع أي انتهاك للسيادة الوطنية أو استخدام الأراضي اللبنانية في أعمال من شأنها تعريض الأمن القومي للخطر.

وبحسب ما ورد في بيانات متتالية صادرة عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، فقد تم تسلم المشتبه بهم الثلاثة تباعًا: المشتبه الأول (م.غ.)، والذي تم تسلمه عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا، ويُعتقد بتورطه في عمليتَي الإطلاق الصاروخي بتاريخَي 22 و28 مارس 2025.

والمشتبه الثاني (ي.ب.) والذي سُلم لاحقًا ضمن نفس السياق الأمني.

أما المشتبه الثالث (ق.س.) تم تسلمه عند مدخل مخيم البص في مدينة صور.

وأكدت المديرية أن هذه الخطوات تأتي في إطار السعي لحصر تداعيات الأحداث، ومنع تكرارها، بما ينسجم مع التوجه الرسمي اللبناني الداعي إلى النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، وضمان عدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لأي عمل عسكري خارجي.

وكانت الحكومة اللبنانية قد شددت في وقت سابق على أن أي عمل من هذا النوع يُعدّ انتهاكًا للسيادة اللبنانية، وستتم مواجهته بـ"أقصى الإجراءات والتدابير"، في إشارة إلى رفضها القاطع لتحوّل الجنوب اللبناني إلى ساحة مفتوحة للتصعيد خارج إرادة الدولة.