الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارًا لإخلاء منطقة مطار صنعاء باليمن (فيديو)

وكالات

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي باليمن، مطالبًا بإخلائها على الفور.

ويتزامن ذلك، مع الغارات الجوية العنيفة التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، مساء أمس الاثنين، إذ قال مسؤول إسرائيلي، إنه تم إلقاء ما يقارب من 48 - 50 قنبلة على ميناء الحديدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وأكد المسؤول، أن ميناء الحديدة "تلقى ضربة قوية جدًا"، كما استهدفت الغارات مصنع مهم للحوثيين هناك. إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن الميناء اُستِهدف بغارات عنيفة لكنه لم يُدمّر بالكامل.

وتأتي الغارات الإسرائيلية ردًا على الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار بن جوريون وسط إسرائيل يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن إصابة نحو 8 أشخاص.