زعيمة حزب الخضر في ألمانيا: نريد حكومة قادرة على التصرف

برلين- (د ب أ)

على الرغم من موقفه الانتقادي لزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس، أعرب حزب الخضر الألماني عن عدم سعادته بفشل ميرتس في الجولة الأولى من التصويت لانتخابه مستشارا لألمانيا في البرلمان الاتحادي (بوندستاج).

وقالت زعيمة حزب الخضر، فرانتسيسكا برانتنر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "نريد حكومة قادرة على التصرف لصالح أوروبا وألمانيا"، مضيفة أن ميرتس وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل لم يتمكنا للأسف من تأمين الأغلبية في كتلتهما البرلمانية، وقالت: "عليهما الآن أن يثبتا أنهما قادران على القيام بذلك، ولكن أيضا لمدة أربع سنوات".

وأخفق ميرتس في تحقيق الأغلبية المطلقة في انتخابه لمنصب المستشار في اقتراع سري بالبرلمان الألماني، حيث حصل على 310 أصوات من إجمالي 621 صوتا، أي أقل بستة أصوات من الأغلبية المطلوبة وهي 316 صوتا.

وتمتلك الكتل البرلمانية المُشكِّلة للائتلاف الحاكم المستقبلي (التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي) معا 328 مقعدا في البرلمان.