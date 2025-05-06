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البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن بيسترون من حزب البديل من أجل ألمانيا

02:09 م الثلاثاء 06 مايو 2025

البرلمان الأوروبي

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بروكسل- (د ب أ)

صوتت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج لصالح رفع الحصانة عن السياسي بيتر بيسترون المنتمي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف. ويمكن بذلك الآن أن يستمر التحقيق ضد النائب بتهمة غسيل الأموال والرشوة.

ويُشتبه في تلقي بيسترون أموالا من شبكة "صوت أوروبا" الموالية لروسيا بهدف العمل لصالح روسيا في البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج).

إضافة إلى ذلك، يواجه بيسترون عدة اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي والاحتيال، وفقا لتقرير صادر عن لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي.

ونفى السياسي الألماني مرارا هذه الاتهامات، ووصف الإجراءات بأنها ذات دوافع سياسية.

ويُشتبه في دفع شبكة "صوت أوروبا" أموالا لسياسيين أوروبيين ونشر دعاية مؤيدة لروسيا. وفي منتصف مايو الماضي مُنعت الشبكة من البث في الاتحاد الأوروبي.

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