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روسيا تعرض الوساطة بين إيران وأمريكا في مفاوضات الملف النووي

02:01 م الثلاثاء 06 مايو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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(وكالات)

أعلن القصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، تطورات المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

وأعرب بوتين، خلال الاتصال، عن استعداد بلاده لتسهيل الحوار بين طهران وواشنطن بهدف التوصل إلى "اتفاق عادل"، وفق ما أفاد به بيان صادر عن الكرملين.

كما تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران، لا سيما في ما يتعلق بتطوير مشاريع الطاقة الكبرى، في إشارة إلى التعاون المتنامي بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

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فلاديمير بوتين روسيا إيران أمريكا مفاوضات الملف النووي
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