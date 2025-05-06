إعلان

إيران تؤكد تمسكها بمواقفها في مفاوضات الملف النووي

01:55 م الثلاثاء 06 مايو 2025

إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أكدت طهران، اليوم الثلاثاء، على أن مواقفها فيما يخص مفاوضات البرنامج النووي "ثابتة وغير قابلة للتغيير"، متهمة الولايات المتحدة بعدم الجدية في السعي نحو حل تفاوضي، ومؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالمسار الدبلوماسي.

وشددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في تصريحات صحفية أن إيران لا ترى أي مشكلة في المفاوضات من جانبها، موضحة أن "الملف النووي وحده هو محور التفاوض، وأن خطوط طهران الحمراء ومواقفها ثابتة ولن تتغير".


وأشارت مهاجراني، إلى أن الجمهورية الإسلامية شاركت في عدة جولات تفاوضية "في إطار التزامها بالدبلوماسية"، مشددة على أن "الكرة الآن في ملعب الطرف المقابل".

وأوضحت مهاجراني، أن إيران بحاجة للطاقة النووية لأغراض سلمية، داعية الأطراف الغربية إلى "إثبات حسن نيتها"، مضيفة أن "المماطلة والتصرفات غير البناءة من الجانب الآخر تزيد من شكوكنا بشأن جدية هذه المفاوضات".

وفي لهجة انتقاد مباشرة للولايات المتحدة، قالت المتحدثة إن "العقوبات الأمريكية المتكررة باتت تستهدف بشكل مباشر المواطنين الإيرانيين"، معتبرة أن العقوبات الجديدة تشكل دليلاً إضافيًا على "افتقار واشنطن إلى المصداقية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران الملف النووي الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

زيادة السولار والبنزين تعمق من انكماش أداء القطاع الخاص بمصر بأبريل
5 خطوات لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون
شيكات بدون رصيد وملايين الدولارات.. قصة ضحايا "مستريح السيارات" الذي فر إلى ألمانيا -(مستندات)