إيران تؤكد تمسكها بمواقفها في مفاوضات الملف النووي

(وكالات)

أكدت طهران، اليوم الثلاثاء، على أن مواقفها فيما يخص مفاوضات البرنامج النووي "ثابتة وغير قابلة للتغيير"، متهمة الولايات المتحدة بعدم الجدية في السعي نحو حل تفاوضي، ومؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالمسار الدبلوماسي.

وشددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في تصريحات صحفية أن إيران لا ترى أي مشكلة في المفاوضات من جانبها، موضحة أن "الملف النووي وحده هو محور التفاوض، وأن خطوط طهران الحمراء ومواقفها ثابتة ولن تتغير".



وأشارت مهاجراني، إلى أن الجمهورية الإسلامية شاركت في عدة جولات تفاوضية "في إطار التزامها بالدبلوماسية"، مشددة على أن "الكرة الآن في ملعب الطرف المقابل".

وأوضحت مهاجراني، أن إيران بحاجة للطاقة النووية لأغراض سلمية، داعية الأطراف الغربية إلى "إثبات حسن نيتها"، مضيفة أن "المماطلة والتصرفات غير البناءة من الجانب الآخر تزيد من شكوكنا بشأن جدية هذه المفاوضات".

وفي لهجة انتقاد مباشرة للولايات المتحدة، قالت المتحدثة إن "العقوبات الأمريكية المتكررة باتت تستهدف بشكل مباشر المواطنين الإيرانيين"، معتبرة أن العقوبات الجديدة تشكل دليلاً إضافيًا على "افتقار واشنطن إلى المصداقية".