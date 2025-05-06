مشاورات حول إجراء جولة ثانية من انتخابات المستشار في البرلمان الألماني

برلين- (د ب أ)

عقب فشل الجولة الأولى من انتخاب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس مستشارا لألمانيا، تزايدت المؤشرات على إمكانية عقد جولة جديدة من التصويت غدا الأربعاء على أقرب تقدير.

ورغم ذلك لا يوجد حتى الآن وضوح نهائي بشأن موعد الجولة الثانية، حيث ذكرت مصادر من الكتل البرلمانية أنه يُجرى دراسة إمكانية إجراء الجولة الثانية من الانتخابات غدا الأربعاء؛ ولكن لكي يحدث هذا، لا بد من التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن تقليصات معينة في المهلة الممنوحة.

ومع ذلك، لم يتم استبعاد إجراء جولة ثانية من التصويت اليوم الثلاثاء.

وأعلنت رئيسة البرلمان يوليا كلوكنر حصول ميرتس على تأييد 310 أصوات، أي أقل بستة أصوات من الأغلبية المطلوبة، والبالغة 316 صوتا كحد أدنى للفوز بمنصب المستشار.