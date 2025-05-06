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المفوضية الأوروبية تحذر من فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على الأدوية والرقائق

01:13 م الثلاثاء 06 مايو 2025

الاتحاد الأوروبي

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ستراسبورج، فرنسا- (د ب أ)

حذر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة، ماروش شيفتشوفيتش، اليوم الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية جديدة على الصادرات الأوروبية، تستهدف ما يصل إلى 97% من السلع المصدرة.

وقال شيفتشوفيتش إن الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى التحقيق الجاري بشأن الأخشاب، فتحت مؤخرا ستة تحقيقات إضافية لتحديد تأثير الواردات على الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف شيفتشوفيتش، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، أن القطاعات الإضافية التي تستهدفها التحقيقات تشمل المنتجات الدوائية، وأشباه الموصلات، والمعادن الحيوية، فضلا عن الشاحنات وقطع غيارها.

وقال شيفتشوفيتش إنه إذا أدت جميع هذه التحقيقات إلى فرض رسوم جمركية إضافية، فإن 97% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية، وهو ما يمثل حجم تجارة يبلغ 549 مليار يورو (8ر622 مليار دولار).وأضاف شيفتشوفيتش أن "الوضع في حد ذاته غير

مقبول، ولا يمكننا أن نتحمل البقاء مكتوفي الأيدي".

وأكد شيفتشوفيتش مجددا طموح الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل تفاوضي مع الولايات المتحدة.

وقال شيفتشوفيتش: "نحتاج الآن إلى أن تظهر الولايات المتحدة استعدادها لإحراز تقدم نحو حل عادل ومتوازن".

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